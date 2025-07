La Supercoppa italiana si giocherà in Arabia Saudita dal 18 al 22 dicembre

La Supercoppa italiana 2025 si prepara a un emozionante viaggio in Arabia Saudita, dal 18 al 22 dicembre, con la location ancora da definire tra Riad e Gedda. La rinnovata formula della Final Four promette spettacolo e adrenalina, portando il meglio del calcio italiano in un contesto internazionale. Un evento imperdibile che cattura l’attenzione di tifosi e appassionati: resta con noi per scoprire tutte le novità e i dettagli di questa entusiasmante manifestazione.

La Supercoppa italiana 2025 si disputerà dal 18 al 22 dicembre in Arabia Saudita. Resta ancora da stabilire se a Riad oppure a Gedda. Lo ha annunciato il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, intervenuto in conferenza stampa al termine dell'assemblea dei club. La manifestazione prevede anche in quest'occasione (per la terza volta nella sua storia) il format della Final Four. Le semifinali vedranno affrontarsi Napoli (Campione d'Italia) e Milan (finalista della Coppa Italia) da un lato e Inter (seconda in Serie A) e Bologna (vincitrice della Coppa Italia) dall'altro. «Considerando che in Arabia hanno le due stagioni, immagino che possa essere ancora Riad.

