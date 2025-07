Basilicata un Fondo con i soldi del petrolio e un brand unitario | il piano di FdI per valorizzare la montagna lucana

La Basilicata, terra di risorse e tradizioni, si prepara a valorizzare le sue montagne con un nuovo ambizioso progetto. Grazie a un fondo speciale, alimentato dai proventi del petrolio e supportato da un brand unitario, si punta a promuovere il sviluppo sostenibile, l’occupazione e la tutela ambientale. Un piano che mira a trasformare le potenzialità della montagna lucana in un’opportunità concreta di crescita. La rivoluzione è alle porte, e il futuro appare più luminoso che mai.

Valorizzare i territori montani della Basilicata, ricchi di risorse naturali, identità e potenzialità economiche. È questo l'obiettivo della proposta di legge regionale presentata dal consigliere di Fratelli d'Italia, Alessandro Galella, nel corso di una conferenza stampa a Potenza. Come? Con la creazione di un fondo regionale dedicato alla tutela e allo sviluppo economico e occupazionale della Montagna Lucana, un'area che coinvolge 77 dei 131 Comuni lucani, accomunati da una quota altimetrica superiore ai 600 metri. Un Fondo per valorizzare la montagna lucana. "Il fondo – ha spiegato Galella – sarà alimentato fino al 2032 dal 60% dei circa 100 milioni di euro ancora non utilizzati e provenienti dagli accordi con le compagnie petrolifere, destinati allo sviluppo economico e a investimenti cosiddetti no oil.

