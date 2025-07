Quando parte il Cup unico in Lombardia?Bertolaso rilancia | entro la fine del 2026

La Lombardia sta puntando decisamente al futuro con il lancio del Cup unico entro la fine del 2026, un sistema che semplificherà enormemente l'accesso ai servizi sanitari. Nonostante le sfide attuali, l'assessore Guido Bertolaso rassicura: l’obiettivo è garantire un funzionamento efficiente e uniforme in tutta la regione. Un passo cruciale verso una sanità più moderna e accessibile per tutti i cittadini lombardi.

Milano - "Entro la fine del 2026 riusciremo a garantire il funzionamento del Cup unico (centro pronatazioni) in tutta la Lombardia, nonostante le difficoltà che stiamo incontrando". Così l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante la seduta del Consiglio regionale, replicando in un'interrogazione richiesta dal capogruppo Pd Pierfrancesco Majorino. "La Lombardia è oggi l'unica regione italiana ad aver avviato concretamente il processo per l'attivazione di un Cup unico regionale, una riforma strutturale che rappresenta un punto di svolta nella gestione delle prenotazioni sanitarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quando parte il Cup unico in Lombardia?Bertolaso rilancia: entro la fine del 2026

