Intreccio con Gyokeres | perché la Juve è spettatrice interessata | ESCLUSIVO

La Juventus non si dà pace nella caccia alla prima punta: tra aggiornamenti sul fronte Vlahovic e nuove indiscrezioni su Osimhen, il mercato bianconero si infiamma. La domanda è: quando si sbloccherà questa intricata matassa? Le ultime novità di Calciomercato.it e Sky Sport ci offrono uno sguardo privilegiato su una sessione di trattative che potrebbe rivoluzionare l’attacco dei campioni d’Italia. Scopriamo insieme come si evolverà questa intricata vicenda e cosa riserva il futuro per la Juventus.

I bianconeri sono sempre a caccia di una prima punta: le ultime di Calciomercato.it Vediamo come, o meglio dire quando si risolverà la ‘grana’ Vlahovic, intanto prosegue la caccia della Juventus al grande bomber. Nelle scorse ore ‘Sky Sport’ ha rilanciato la pista Osimhen, parlando di nuovi contatti col suo entourage nello scorso weekend. L’operazione non è impossibile, ma certo complicata se non altro perché il nigeriano è ancora di proprietà del Napoli. Intreccio con Gyokeres: perché la Juve è spettatrice interessata (LaPresse) – Calciomercato.it Come rivelato in anteprima da Calciomercato.it, il ‘sogno’ dei bianconeri è Gyokeres. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Intreccio con Gyokeres: perché la Juve è spettatrice interessata | ESCLUSIVO

