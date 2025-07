Strage di Bologna ergastolo confermato in Cassazione per Paolo Bellini

La Cassazione ha confermato l’ergastolo a Paolo Bellini, coinvolto nella strage di Bologna del 1980. Accusato di concorso, si ritiene che abbia avuto un ruolo chiave nel supportare gli autori dell’attentato, che provocò la perdita di 85 vite umane. Un verdetto che chiude un capitolo doloroso della nostra storia, lasciando aperte domande sulle responsabilità e la ricerca di giustizia.

Era accusato di concorso: fu lui a portare o ad aiutare coloro che prepararono l'ordigno che provocò la forte esplosione del 2 agosto 1980 causando la morte di 85 persone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Strage di Bologna, ergastolo confermato in Cassazione per Paolo Bellini

