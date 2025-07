Jannik Sinner vince a Wimbledon | Che caldo a Londra! Ho lavorato sul servizio Roland Garros archiviato

Jannik Sinner conquista Wimbledon con grinta e classe, regalando un’esordio brillante nel torneo più prestigioso del tennis. Il ragazzo italiano ha superato agevolmente Luca Nardi, dimostrando di essere più che pronto sulla superficie erbosa di Londra. Ora si prepara alla sfida contro Aleksandar Vekic, determinato a proseguire il suo cammino e scrivere un’altra pagina emozionante della sua carriera. La sua corsa all’erba londinese promette scintille e grandi emozioni.

Jannik Sinner ha sconfitto Luca Nardi in tre set e ha così esordito in maniera brillante a Wimbledon, qualificandosi senza patemi d’animo al secondo turno, dove se la dovrà vedere con l’australiano Aleksandar Vekic. Il numero 1 del mondo ha avuto la meglio nel derby e può così proseguire la propria avventura sull’erba londinese, dove è tornato a giocare dopo aver perso le finali degli Internazionali d’Italia e del Roland Garros ed essere stato eliminato ai quarti del torneo ATP 500 di Halle. Il fuoriclasse altoatesino ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “ Sono contento di essere tornato qui, giocare contro un italiano è una sfortuna, perché uno dei due deve vincere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner vince a Wimbledon: “Che caldo a Londra! Ho lavorato sul servizio, Roland Garros archiviato”

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - wimbledon - roland

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Dopo un Roland Garros che ha lasciato cicatrici e domande, Jannik Sinner arriva a Wimbledon con un solo obiettivo: riscrivere la propria narrazione. L’erba di Church Road diventa il terreno ideale per dimenticare le ombre del passato – sia quelle del campo Vai su Facebook

TUTTI I PRECEDENTI TRA QUESTI DUE FENOMENI Tutti i precedenti tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, con lo spagnolo che dopo la vittoria al Roland Garros conduce 8-4 Masters 1000 di Parigi, 2021 Wimbledon, 2? Vai su X

Jannik Sinner a Wimbledon 2025: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis ATP; Wimbledon, Cahill: “Dopo la finale, Sinner ha portato via l'intero barattolo di caramelle del Roland Garros”; Tabellone Wimbledon 2025: ecco le sfide e i possibili incroci.

LIVE Sinner-Nardi: tra poco il derby italiano a Wimbledon - Il tennista azzurro ha un bilancio di 6 sconfitte e solo 2 vittorie su erba: qualificazioni a Wimbledon nel ... Riporta gazzetta.it

Sinner domina Nardi e avanza al secondo turno di Wimbledon - Garros e una sorprendente sconfitta sull'erba di Halle, il numero 1 del mondo Jannik Sinner è tornato al successo martedì ... Secondo msn.com