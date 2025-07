Garlasco analisi su spazzatura confermano | C'è solo Dna di Stasi e Chiara Poggi Cosa succede il 4 luglio

Il mistero di Garlasco si infittisce: il prossimo 4 luglio, i genetisti e biologi avranno l'arduo compito di analizzare le campionature autoptiche di Chiara Poggi, un passo cruciale nel processo. Nel frattempo, nuove analisi sulla spazzatura di casa Poggi emergono, confermando la presenza del DNA di Stasi e Chiara Poggi, aggiungendo elementi sorprendenti a questa intricata vicenda. Cosa potrebbe svelare questo enigma il giorno successivo?

Il consulente della famiglia di Chiara Poggi, Dario Redaelli, spiega cosa verrà analizzato durante il prossimo appuntamento dell'incidente probatorio sul delitto di Garlasco: "Il 4 luglio è una seduta dedicata esclusivamente ai genetisti e ai biologi perché si andrà ad aprire i plichi contenenti le campionature fatte in ambito autoptico, ovvero durante l'autopsia di Chiara". Intanto l'analisi sulla spazzatura di casa Poggi del giorno dell'omicidio confermano la presenza solo del dna di Alberto Stasi e della vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

