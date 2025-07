Milano trovata una teca con una tarantola in strada

Una scena insolita ha catturato l’attenzione dei passanti a Milano: una teca contenente una tarantola abbandonata in strada. La polizia locale, intervenuta prontamente su segnalazione, ha preso in custodia l’animale, suscitando curiosità e domande sulla provenienza di questa misteriosa presenza. Cosa si cela dietro a questo ritrovamento inatteso? Scopriamolo insieme.

(Adnkronos) – Una tarantola, custodita in una teca, è stata trovata poco fa abbandonata sul marciapiede in via Albertinelli a Milano. A raccogliere la segnalazione la polizia locale di Milano, che sono intervenuti sul posto e hanno prelevato l'animale. Dopo aver preso in custodia la teca con la tarantola, gli agenti, su indicazione del veterinario di

