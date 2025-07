Conte | Impegno del 5% del Pil per la difesa è un dazio mascherato Europa divisa e incapace di far politica

In un contesto internazionale sempre più complesso, l'Italia si trova a dover fare i conti con decisioni che rischiano di mettere a repentaglio il benessere dei cittadini. Giuseppe Conte critica duramente il governo, accusandolo di privilegiarsi le spese militari a discapito delle esigenze domestiche, e denuncia una divisione europea che compromette l’unità e la capacità politica del nostro continente. La partita è aperta: il futuro dell’Italia dipende da come risponderemo alle sfide di oggi.

“Giorgia Meloni è premurosa nei confronti di Washington sottoscrive un impegno di spesa aggiuntiva militare di 445 miliardi in dieci anni, ma si dimentica degli italiani”, così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a margine della conferenza stampa “Cicatrici di terra, semi di speranza” nella Sala Stampa della Camera dei deputati “Al governo stanno sbagliando tutto – dichiara Conte – Ci ritroveremo in autunno con tante altre forze politiche europee contrarie a questa folla corsa riarmo e che vogliono restituire dignità alla politica al dialogo e alla democrazia, dicendo di no a cifre assurde nelle armi che ci impongono di tagliare la spesa sanitaria, gli investimenti su scuola, istruzione e futuro dei nostri figli e sulle politiche del lavoro” “Sono sconcertato del negoziato con gli USA sottoscrivere impegni NATO al 5% significa di fatto investire in armi provenienti per buona parte dalle industrie americane – prosegue Conte – Stiamo parlando di un dazio mascherato, in più hanno calato le braghe anche sulla minimum tax globale sui signori del web e adesso parlano di 10% come una composizione finale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it