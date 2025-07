Calciomercato Fiorentina pronto un grande colpo dal Manchester City! Commisso vuole acquistare quel giocatore

Il calciomercato della Fiorentina si infiamma con un colpo da brivido: James McAtee, talento emergente del Manchester City, potrebbe presto vestire la maglia viola. La società toscana, con Commisso in prima linea, è decisa a regalare ai tifosi una svolta importante, puntando su un giovane di grande prospettiva internazionale. La trattativa si fa serrata, e l’orizzonte si tinge di nuove speranze per la squadra.

Calciomercato Fiorentina: nel mirino James McAtee del Manchester City. La situazione della squadra viola Il Calciomercato Fiorentina si anima con un nome internazionale e di grande prospettiva: James McAtee. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, la dirigenza viola sta spingendo con forza per assicurarsi il giovane centrocampista inglese, attualmente di proprietĂ del Manchester City.

