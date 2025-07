Omicidi Villa Pamphili Kaufmann nei prossimi giorni in Italia

Una svolta cruciale si prepara nel caso degli omicidi di Villa Pamphili, con l’arrivo imminente in Italia di Francis Kaufmann, accusato di aver tolto la vita alla sua compagna e alla loro piccola figlia. Dopo essere stato fermato in Grecia, il 46enne americano è in viaggio verso Roma, dove dovrà affrontare la giustizia italiana. La vicenda che ha sconvolto il quartiere si avvicina a un suo epilogo, mantenendo alta l’attenzione pubblica e mediatica.

(Adnkronos) – Arriverà nei prossimi giorni in Italia, entro la prossima settimana, Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda, trovate morte a Villa Pamphili, a Roma. Il 46enne americano, fermato e attualmente detenuto in Grecia, dopo l'ok all'estradizione arrivato dai giudici della Corte d'Appello di .

