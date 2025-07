Moscioli ecco il dietrofront | da domani in mare per portarli a tavola

Dopo un periodo di attesa, i deliziosi moscioli tornano a inondare le bontà della cucina italiana. Da domani, sia i professionisti che gli appassionati potranno riprendere la pesca e portare in tavola questa prelibatezza, simbolo della tradizione marinara di Ancona. La Consulta regionale della pesca ha infatti dato il via libera, rilanciando con entusiasmo il cuore del mare e delle nostre eccellenze gastronomiche.

ANCONA - I moscioli tornano a tavola. Da domani riapre infatti la pesca sia per i professionisti che per i pescatori amatoriali. Il via libera è arrivato dalla Consulta regionale della pesca,.

