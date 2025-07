Allenatore in fuga spogliatoio spaccato | così l’Inter si è giocata la stagione del Triplete

L’Inter, protagonista di una stagione leggendaria, si trova ora a fare i conti con un finale amaro e imprevedibile. Dall’euforia del triplete alle tensioni nello spogliatoio, ogni tassello rivela le crepe di un cammino sfidante. Tra allenatori in fuga e battaglie emotive, il quadro complessivo si dipinge come un puzzle complesso e intrigante, che lascia spazio a ripensamenti e riflessioni profonde sul futuro nerazzurro.

Un tassello dopo l'altro, prende forma il puzzle psicologico ed emotivo che ha accompagnato l'Inter nella parte finale di una stagione che prometteva tanto, tutto, e che alla fine si è rivelata un pugno di mosche. Con lo choc della notte di Monaco di Baviera consegnata alla storia per il cappotto incassato dal Psg, pochi giorni dopo essersi fatto scivolare via lo scudetto e prima del viaggio negli Stati Uniti dove il risultato è stato il minimo sindacale, considerate le circostante, ma tra nervosismo, delusione e stanchezza è saltato il tappo dei nervi. Già il ritorno in Italia dopo la dolorosa sconfitta di Champions League era stato il momento della verità nel rapporto con Simone Inzaghi: tecnico che si era promesso per tempo agli arabi dell'Al Hilal e che aveva tenuto i piedi in due scarpe fino all'addio, consumato con una fredda comunicazione unilaterale.

