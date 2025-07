Valve ha integrato in Steam un sistema per monitorare le prestazioni in gioco Non solo gli FPS

Valve ha integrato in Steam un sistema per monitorare le prestazioni in gioco. Non solo gli FPS; Steam ora smaschera i fake frames, per la gioia di chi odia le tech; Steam verrà davvero integrato con Xbox? Microsoft starebbe facendo dei test.

Steam semplifica ulteriormente il gioco su Linux - Valve abilita predefinitivamente l'emulatore integrato Proton su Steam per Linux, semplificando l'avvio dei giochi nella propria libreria. msn.com scrive

Steam rivoluziona il monitor performance con tanti più dettagli, anche i frame AI - Ci sarà anche il monitoraggio di uso di CPU, GPU con tanto di grafici. Lo riporta hdblog.it