Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 2 luglio | le regioni a rischio

Prepariamoci a un mercoledì di forte instabilità: il maltempo allerta meteo gialla si estende su sei regioni italiane, portando temporali improvvisi e un crollo delle temperature. Con le alte temperature che hanno caratterizzato le ultime settimane, il rischio di temporali di calore rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza e il comfort di tutti. Rimanete aggiornati e prendete le giuste precauzioni: ecco cosa aspettarsi domani, 2 luglio.

