Esplosione al Bronx di Torrevecchia | trovati frammenti di bomba carta all'ingresso del palazzo

Un’oscura esplosione scuote il Bronx di Torrevecchia, lasciando dietro di sé frammenti di bomba carta all’ingresso di un palazzo. Le forze dell’ordine stanno lavorando intensamente per svelare i responsabili e capire se si sia trattato di un attacco mirato o di un gesto casuale. La comunità è in attesa di risposte, mentre le indagini proseguono senza sosta. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa inquietante vicenda.

I carabinieri stanno conducendo le indagini per scoprire chi ha piazzato la bomba carta e se era rivolta qualcuno o si è trattato di un bersaglio casuale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: carta - bomba - esplosione - bronx

