Sinner buona la prima a Wimbledon | Dopo Halle ho lavorato sul servizio

Con grinta e determinazione, Jannik Sinner apre con successo il suo cammino a Wimbledon 2025, consolidando la sua posizione di protagonista nel tennis mondiale. Dopo aver affinato il servizio a Halle, il talento italiano dimostra di essere in forma e pronto a sfidare i giganti del torneo. La vittoria contro Luca Nardi conferma la sua crescita e il suo spirito competitivo, lasciando il pubblico entusiasta e con la voglia di vedere fino a dove può arrivare.

(Adnkronos) – Buona la prima per Jannik Sinner. Il numero uno del ranking Atp vince senza problemi al debutto a Wimbledon 2025, nel derby tutto azzurro contro Luca Nardi (numero 94 della classifica). Jannik parte senza forzare ed esce alla distanza, chiudendo la pratica con un 6-4 6-3 6-0 in in un'ora e 48 minuti .