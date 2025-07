Vicenza due operai colti da malore per il caldo mentre lavoravano in una buca | uno grave

Due operai in provincia di Vicenza sono stati colti da un grave malore mentre lavoravano in una buca a Tezze sul Brenta, a causa delle elevate temperature o di esalazioni tossiche. La situazione si è fatta critica, con uno dei due in coma, sottoposto a rianimazione e trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Bassano del Grappa. Un episodio che solleva importanti interrogativi sulla sicurezza sul lavoro e la tutela della salute degli operai.

Due operai sono stati colti da malore per il caldo o per esalazioni mentre stavano lavorando in una buca, a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 15.30. Uno dei due operai, in coma, è stato sottoposto a rianimazione, intubato e portato in elicottero all'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa (Vicenza) Sul posto sono intervenuti i carabinieri assieme allo Spisal dell'azienda sanitaria e il Suem 118.

