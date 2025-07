I tagli di Trump agli aiuti Usa provocheranno 14 milioni di morti Lo studio shock su The Lancet

I tagli agli aiuti promossi dall'amministrazione Trump minacciano di scatenare una vera e propria catastrofe umanitaria. Uno studio shock pubblicato su The Lancet avverte che la riduzione dell’83% dei finanziamenti potrebbe causare oltre 14 milioni di morti evitabili entro il 2030, tra cui più di 4,5 milioni di bambini sotto i cinque anni. La proiezione si basa su dati accurati e mette in discussione le conseguenze di decisioni politiche a livello globale.

I drastici tagli agli aiuti allo sviluppo decisi dall’amministrazione Trump rischiano di avere conseguenze catastrofiche. Secondo una ricerca pubblicata dalla rivista scientifica The Lancet, la riduzione dell’83% dei finanziamenti statunitensi, confermata a marzo dal segretario di Stato Marco Rubio, potrebbe provocare oltre 14 milioni di morti evitabili entro il 2030, di cui oltre 4,5 milioni di bambini sotto i cinque anni. La proiezione si basa su modelli statistici che considerano l’impatto dei fondi UsAid sui Paesi a basso e medio reddito, e descrive uno scenario definito dai ricercatori come «paragonabile a una pandemia globale o a un grande conflitto armato ». 🔗 Leggi su Open.online

