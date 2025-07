Scoppia pneumatico durante il viaggio camion si ribalta e invade 3 corsie | chiusa la A4 tratto Venezia-Trieste

Un tragico incidente sulla A4 tra Venezia e Trieste ha causato momenti di grande caos: un camion si è ribaltato, occupando tre corsie e causando la chiusura del tratto tra Latisana e Portogruaro. La causa? Un’esplosione di pneumatico che ha provocato lo sbandamento e il ribaltamento del veicolo. I due passeggeri sono stati trasportati in ospedale. Resta aggiornato per scoprire come evolveranno le indagini e le conseguenze sulla viabilità.

Un camion si è ribaltato sulla A4, sul tratto Venezia-Trieste, occupando 3 corsie. Chiusa l'autostrada tra tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia. L'incidente è stato causato dall'esplosione di uno pneumatico: in ospedale i due passeggeri del camion. 🔗 Leggi su Fanpage.it

