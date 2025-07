Irregolarità intestinale | perché aumenta d' estate? Cosa mangiare per stare meglio

Con l’arrivo dell’estate, molte persone avvertono un peggioramento dei disturbi intestinali irregolari. Le alte temperature infatti possono aggravare questa condizione, ma una corretta alimentazione può fare la differenza. Scopri quali cibi preferire per favorire il benessere digestivo e affrontare con serenità la stagione più calda dell’anno, mantenendo il tuo intestino in forma e in salute.

Le temperature elevate non sono amiche della salute dell'intestino. Ma la corretta alimentazione può essere di grande aiuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Irregolarità intestinale: perché aumenta d'estate? Cosa mangiare per stare meglio

In questa notizia si parla di: irregolarità - intestinale - aumenta - estate

Dieta Low FODMAP: quali sono gli ERRORI COMUNI e come fare per evitarli? La dieta Low FODMAP è una delle strategie più efficaci per gestire i sintomi della sindrome dell’intestino irritabile (IBS), come gonfiore, crampi e irregolarità intestinale. Tuttavia Vai su Facebook

Irregolarità intestinale: perché aumenta d'estate? Cosa mangiare per stare meglio; Quante volte al giorno bisogna andare in bagno (per restare in salute); Sos salute intestino: tutti i rischi legati al caldo e alle alte temperature.