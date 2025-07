Zazzaroni | All’Inter tutto sbagliato E sento ancora gente che dà a Inzaghi dello scarso…

Ivan Zazzaroni, con la sua pungente e lucida analisi, mette in discussione le polemiche e le critiche ingiuste rivolte all’Inter. In un momento di grande complessità, il direttore del Corriere dello Sport sottolinea come l’intera situazione sia stata gestita con difficoltà e fraintendimenti. È importante guardare oltre le opinioni superficiali e comprendere le sfide legate alla ricostruzione di una squadra in crisi: un percorso che richiede pazienza, strategia e fiducia nei progetti a lungo termine.

Zazzaroni: «All'Inter tutto sbagliato. E sento ancora gente che dà a Inzaghi dello scarso.». Il pensiero del direttore del Corriere dello Sport. Ivan Zazzaroni a Tutti Convocati si sofferma così sulla completa situazione in casa Inter. Le dichiarazioni del direttore del Corriere dello Sport: « E' tutto sbagliato. Un allenatore appena arrivato deve gestire i problemi di un altro che se n'è andato, in una squadra che ha perso tutto e ha perso la sua guida. Sento ancora gente dire che Inzaghi è scarso: cosa doveva fare? Non ha fatto mercato mai perché l'Inter aveva difficoltà finanziarie, ha fatto due finali di Champions, ha vinto uno scudetto e ora rischia di andare in semifinale con l'Al Hilal ».

