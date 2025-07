Francesco Cavestri in concerto a Milano | mercoledì 9 luglio al Portraits of an Italian Summer

Preparati a vivere un'esperienza musicale indimenticabile! Francesco Cavestri, il talento premiato da Forbes Under 30, incanterà il pubblico di Milano il 9 luglio con un concerto in piano solo nell’ambito della rassegna “Portraits of an Italian Summer”. In collaborazione con Steinway & Sons, omaggerà le colonne sonore più emozionanti del cinema italiano. Non perdere questa serata unica presso Portrait Milano, un evento che renderà magica l’estate milanese.

Francesco Cavestri, in occasione della rassegna “Portraits of an Italian Summer” presso Portrait Milano, eseguirà un concerto speciale in piano solo in collaborazione con Steinway & Sons omaggiando le colonne sonore più emozionanti del cinema italiano. Mercoledì 9 luglio alle ore 21, Francesco Cavestri (premiato Forbes Under 30) si esibirà in un concerto in piano solo in collaborazione con Steinway & Sons presso il prestigioso Portrait Milano di Corso Venezia, 11, nel suggestivo chiostro rinascimentale. Il concerto, parte della Rassegna estiva “Ritratti di un’Estate Italiana”, sarà un’esibizione in cui Cavestri proporrà brani originali alternati a reinterpretazioni di grandi temi sinfonici del cinema italiano, con tributi a Ennio Morricone, Piero Piccioni, Nino Rota e Ryuichi Sakamoto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Francesco Cavestri in concerto a Milano: mercoledì 9 luglio al Portraits of an Italian Summer

In questa notizia si parla di: concerto - francesco - cavestri - milano

Concerto senza cantante Cordova Francesco Leonardo Marchionne - Il 23 maggio, il Teatro Cordova di Pescara ospiterà il “Concerto senza cantante”, scritto e diretto da Francesco Leonardo Marchionne.

Grazie a Pierfrancesco Pacoda per l’intervista al Bologna - Il Resto del Carlino, un giornalista che stimo molto e che mi segue dall’uscita del mio primo album a 17 anni. Domani che di anni ne compio 22, torno con un concerto nella mia città in un luogo specia Vai su Facebook

FRANCESCO CAVESTRI in concerto a Milano: mercoledì 9 luglio presso il Portraits of an Italian Summer; Souvenir di un bacio: Francesco Cavestri in concerto; Francesco Cavestri mercoledì 9 luglio in concerto al Portrait di Corso Venezia.

Francesco Cavestri in concerto a Milano: mercoledì 9 luglio al Portraits of an Italian Summer - Francesco Cavestri, in occasione della rassegna “Portraits of an Italian Summer” presso Portrait Milano, eseguirà un concerto speciale in piano solo in ... Lo riporta laprimapagina.it

Doppio live per Francesco Cavestri a Piano City Milano 2025 - Francesco Cavestri sarà protagonista della XV edizione di Piano City Milano, in programma dal 23 al 25 maggio 2025. affaritaliani.it scrive