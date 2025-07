Wimbledon sorride a Sinner: quanto ha guadagnato al minuto contro Nardi? Il torneo ha già regalato emozioni intense, con il match tra Alcaraz e Fognini che ha fatto sognare. Fabio meritava forse di più, ma la realtà è diversa dalle favole. Tuttavia, l’applauso al Centrale, in un’ultima battuta contro il più forte del momento, dimostra quanto il tennis sia fatto di passione e sacrificio. La scena è pronta per nuovi capitoli di successo.

Wimbledon non poteva iniziare in maniera migliore, considerando il gran livello registrato dal match tra Alcaraz e Fognini. Il nostro Fabio avrebbe meritato qualcosa in più? Forse ma la vita reale differisce dalle favole. Al tempo stesso, però, una standing ovation al Centrale di Wimbledon, nella gara d'addio (probabilmente), contro il più forte in circolazione, con 16 anni in meno, divenuto per un giorno umano (discendendo dallo status di alieno), è qualcosa di magnifico. Oggi invece tocca a Jannik Sinner, che dopo gli Internazionali di Roma e soprattutto il Roland Garros tenta di riprendersi, mentalmente e sportivamente.