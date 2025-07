Il running man | trailer e poster teaser del film di edgar wright

Il mondo del cinema si appresta a vivere un'onda di suspense e adrenalina con l'arrivo di The Running Man, il nuovo film di Edgar Wright. Anticipato da trailer e poster teaser imperdibili, questa produzione promette di rivoluzionare il genere distopico, offrendo una rivisitazione moderna di un classico intramontabile. Con un cast stellare e una trama avvincente, il film arriverà nelle sale il 6 novembre 2025, pronto a catturare l’immaginazione di tutti.

anticipazioni e dettagli sul nuovo film The Running Man. Il mondo del cinema si prepara all’uscita di The Running Man, un film diretto da Edgar Wright, che promette di portare una nuova interpretazione di un celebre classico. La pellicola, prevista nelle sale per il 6 novembre 2025, coinvolge un cast di alto livello e si ispira al noto romanzo distopico scritto da Stephen King nel 1987. Questa produzione rappresenta una rivisitazione moderna di una delle storie piĂą controverse e affascinanti del panorama cinematografico. contesto e origini della narrazione. l’adattamento originale di Stephen King. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Il running man: trailer e poster teaser del film di edgar wright

In questa notizia si parla di: running - film - edgar - wright

Michael Cera anticipa la sua reunion con Edgar Wright per The Running Man: “Un film mozzafiato” - Michael Cera è pronto a riunirsi con Edgar Wright per il remake di "The Running Man", un progetto che si preannuncia mozzafiato.

Edgar Wright riporta al cinema in una nuova versione, #TheRunningMan, il romanzo del 1982 di #StephenKing (con lo pseudonimo di Robert Bachman), giĂ oggetto del film L'Implacabile del 1987. Ecco il trailer. Vai su Facebook

Rilasciato il primo poster di The Running Man di Edgar Wright con Glen Powell basato sul romanzo omonimo di Stephen King. Vai su X

The Running Man: ecco Glen Powell nel trailer del film di Edgar Wright da L'uomo in fuga di Stephen King!; Trailer per The Running Man: Edgar Wright manda allo sbaraglio Glen Powell; The Running Man: Glen Powell superstar contro tutti nel trailer del film tratto da Stephen King.

The Running Man: ecco Glen Powell nel trailer del film di Edgar Wright da L'uomo in fuga di Stephen King! - Edgar Wright riporta al cinema in una nuova versione, The Running Man, il romanzo del 1982 di Stephen King (con lo pseudonimo di Robert Bachman), già oggetto del film L'Implacabile del 1987. Riporta comingsoon.it

Edgar Wright riporta al cinema “The Running Man”: il romanzo di Stephen King diventa un film - Edgar Wright dirige la nuova versione di "The Running Man", con Glen Powell protagonista, in un'interpretazione che promette freschezza e tensione, in uscita il 7 novembre 2025. Secondo ecodelcinema.com