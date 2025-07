Aler intervento straordinario di pulizia alle case popolari di Via Moroni invase dai topi

L’intervento di Aler Bergamo rappresenta una svolta fondamentale per la tutela della salute e del benessere dei residenti di via Moroni, alle prese con un’emergenza topi. Dopo le sollecitazioni dei cittadini e l’attenzione di Bergamonews, l’azienda ha messo in campo azioni straordinarie per ripristinare sicurezza e qualità della vita. La questione, sollevata da un residente grato all’informazione, evidenzia quanto sia importante agire tempestivamente contro i problemi che minacciano le comunità.

Bergamo. Dopo le segnalazioni dei residenti, culminate con la lettera aperta pubblicata su Bergamonews, l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale – Aler ha eseguito un intervento straordinario di pulizia alle case popolari di Via Moroni a Bergamo invase dai topi. “Il problema – ha spiegato un residente, che ringrazia il quotidiano per aver posto l’attenzione su quanto stava avvenendo – era nato dopo che l’impresa che sta svolgendo dei lavori di ristrutturazione in questo complesso abitativo ci ha comunicato di non depositare più i rifiuti nel vano in cui eravamo soliti metterli ma in uno spazio all’aperto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Aler, intervento straordinario di pulizia alle case popolari di Via Moroni invase dai topi

In questa notizia si parla di: aler - intervento - straordinario - pulizia

Aler, intervento straordinario di pulizia alle case popolari di Via Moroni invase dai topi; Airuno: ripulita l’area Aler di viale Libertà dai volontari; Topi nelle case popolari di via Moroni a Bergamo: la protesta dei residenti.

Airuno: ripulita l’area Aler di viale Libertà dai volontari - Si è tenuto negli scorsi giorni ad Airuno un intervento straordinario di pulizia e taglio del verde tra viale della ... Segnala merateonline.it

Cumuli di immondizia, Aler: riesplode il caso - Sono passati solo otto mesi dal maxi intervento di pulizia effettuato da Aprica a fine ottobre nel cortile comune delle palazzine Aler di via Castelforte 6 e il problema si è riproposto esat ... laprovinciacr.it scrive