Roma giornata tra cinema e socialità per 400 anziani nel Piano Caldo 2025

una serie di attività pensate per stimolare il confronto, l’aggregazione e il benessere sociale. Un’occasione unica per riscoprire il valore della community e vivere momenti di gioia condivisa, rafforzando il senso di appartenenza e cura tra le generazioni.

L'iniziativa promossa da Roma Capitale e Farmacap ha offerto cultura, riflessione e condivisione agli over 65 ROMA – Una mattinata all'insegna della cultura e del calore umano ha coinvolto oltre 400 anziani romani grazie a un'iniziativa inserita nel Piano Caldo 2025, promosso da Roma Capitale in collaborazione con Farmacap. Il 1° luglio, gli anziani hanno assistito alla proiezione del film "C'è ancora domani", per poi proseguire la giornata con un pranzo conviviale sul litorale di Ostia. "Abbiamo voluto regalare un momento di svago e di condivisione, ma anche di riflessione su temi ancora molto attuali come la violenza contro le donne e l'emancipazione femminile", ha detto l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute, Barbara Funari.