Un gioiello per l’estate presentata a Capri la collezione di Ileana della Corte

Un gioiello per l’estate, presentato a Capri: Ileana della Corte ha svelato la sua “Capsule Summer Jewels Collection 2025” in un evento glamour all’Hibiscus Relais. Tra sfilate, atmosfere mediterranee e un pubblico di influencer e appassionati, l’evento ha celebrato il mare e la bellezza naturale dell’isola. A sfilare tra le meraviglie dell’isola…

Grande successo per l’evento del brand di gioielli Ileana della Corte, che venerdì 20 giugno ha presentato a Capri, all’Hibiscus Relais, la sua “ Capsule Summer Jewels Collection 2025 “. Un pubblico numeroso di ospiti, giornalisti, influencer e amici ha preso parte a una serata pensata per raccontare e celebrare il mare e le sue bellezze naturali, in un incontro di moda, design e atmosfere mediterranee. A sfilare tra le meraviglie dell’isola azzurra, le modelle con indosso i gioielli della nuova collezione, abbinati agli abiti di Roberta Bacarelli. Protagonista della serata è stata la capsule estiva: orecchini, collane e anelli dalle forme voluminose e dettagli ispirati al mondo marino, come conchiglie dorate, stelle e richiami ai coralli naturali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it