bagheria 53enne morta per malore improvviso mentre passeggiava sotto il sole la donna soffriva di patologie cardiache

Tragedia a Bagheria, dove una donna di 53 anni ha perso la vita improvvisamente sotto il sole cocente. La donna, affetta da patologie cardiache, si trovava a passeggiare lungo via Aiello quando ha accusato un malore fatale. Nonostante i soccorritori siano intervenuti prontamente, ogni tentativo di rianimarla è risultato inutile. Un triste promemoria dell'importanza della prevenzione e della cura delle malattie cardiache, che richiedono attenzione costante.

