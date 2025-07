Caso Resinovich l’amico Sterpin a Open | Visintin la spiava anche quando era con me Non erano marito e moglie da tempo

Il caso Resinovich scuote ancora le coscienze, rivelando dettagli sconvolgenti sulla complessa vita privata di Liliana. Claudio Sterpin, amico e amante della donna, svela retroscena inquietanti e un panorama di relazioni che sembrano oscurare ogni certezza. La sua testimonianza apre nuove domande su un mistero che ancora oggi affascina e inquieta l’Italia intera. Ma cosa si nasconde dietro questa intricata vicenda? Scopriamolo insieme, passo dopo passo.

«Liliana faceva torti al marito da tanti anni, tanti. Loro non erano piĂą marito e moglie da tempo». Lo racconta a Open Claudio Sterpin, l’amante di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 e trovata morta nel parco dell’ex Ospedale psichiatrico di Trieste 21 giorni dopo, il 5 gennaio 2022. «La settimana era divisa in due: venerdì, sabato e domenica con Sebastiano, trascorrevano il weekend, era un modus vivendi ormai; gli altri giorni ognuno faceva quello che voleva. Noi ci trovavamo qualche volta, la nostra era un’amicizia molto profonda e che si era trasformata alcune volte anche in un periodo di tenerezze, chiamiamole pure così», racconta l’86enne, conosciuto per essere stato un maratoneta e marciatore, con alle spalle una lunga carriera come atleta nei bersaglieri. 🔗 Leggi su Open.online