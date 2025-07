Buona le prima a Wimbledon | Sinner vince facile con Nardi e trova Vukic

Inizia con il piede giusto il cammino di Jannik Sinner a Wimbledon, confermandosi protagonista nel torneo più prestigioso del tennis. Con una vittoria netta contro Luca Nardi, il talento italiano dimostra tutta la sua maturità e determinazione. Ora, l’attenzione si sposta sul prossimo avversario, Vukic, pronto a mettere alla prova le ambizioni di Sinner in questa emozionante edizione. L’avventura continua, e il nostro campione è deciso a scrivere un’altra pagina di storia.

Tutto facile per Jannik Sinner nel derby italiano al primo turno del torneo di Wimbledon. Il numero 1 del ranking ATP ha battuto in 3 set Luca Nardi (numero 95) con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-0. È la nona volta che due italiani si affrontavano in un match di singolare maschile a Wimbledon, la quarta negli ultimi tre anni. È stata la 26esima sfida tutta italiana in un torneo del Grande Slam nell'Era Open e la terza di questa stagione, dopo la vittoria di Musetti su Matteo Arnaldi al primo turno degli Australian Open e quella di Flavio Cobolli sullo stesso Arnaldi al secondo turno del Roland Garros. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Buona le prima a Wimbledon: Sinner vince facile con Nardi e trova Vukic

