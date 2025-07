Wimbledon 2025 Sinner senza storia contro Nardi | dominio totale Disastro Musetti

Wimbledon 2025 si apre con un colpo di scena e grandi soddisfazioni italiane. Jannik Sinner si impone senza fatica contro Nardi, dominando il match e lasciando pochi spiragli all’avversario. Purtroppo, però, il torneo si tinge anche di delusione: Musetti, invece, esce sconfitto in modo clamoroso, lasciando spazio a riflessioni e nuove sfide. Il nostro tennis si conferma pronto a sorprendere, tra vittorie brillanti e battute d’arresto inaspettate.

Jannik Sinner esordisce senza problemi a Wimbledon contro Nardi: fa suo il Derby in tre set e poco meno di due ore. Disastroso Musetti, eliminato dal numero 126 Esordio con vittoria nel derby per Jannik Sinner in un torneo di Wimbledon davvero curioso, almeno per quanto riguarda i primi turni del tabellone. Il sorteggio ha messo di fronte Luca Nardi in un match che com’era prevedibile non ha avuto storia. Un successo netto per Jannik, in tre set (6-4, 6-3, 6-0) in un’ora e 49? di gioco. Al prossimo turno il tennista altoatesino sfiderà l’australiano Vukic. In avvio Nardi decisamente convincente, in grado anche di tenere testa al numero del mondo. 🔗 Leggi su Sportface.it

