Denis | Gasperini giusto per la Roma ho un po’ di paura per Dybala

con una reputazione di innovatore e vincente, capace di trasformare ogni squadra in una vera forza. Ora, con Gasperini in panchina, la Roma si prepara a una svolta emozionante, ma il timore di Dybala, talento imprescindibile, rimane. È il momento di scoprire se questa nuova avventura porterà i frutti sperati o se ci riserverà delle sorprese inattese.

Due anni fa, dopo l’ultima esperienza con i sanmarinesi de La Fiorita in Serie D, appendeva gli scarpini al chiodo German Denis, un bomber di provincia che si è fatto amare non poco in Italia a suon di gol. Dall’amore sbocciato a Napoli al solo anno all’Udinese, fino ad un quinquennio ottimo in un’Atalanta che ancora lottava per salvarsi, prima dell’arrivo di un Gasperini che ne cambierà la storia. L’attuale tecnico della Roma arrivava a Bergamo proprio quando El Tanque la lasciava per tornare in patria, e per quest’ultimo rimarrà un rammarico da lui stesso sottolineato il non aver lavorato con lui. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Denis: “Gasperini giusto per la Roma, ho un po’ di paura per Dybala”

In questa notizia si parla di: denis - gasperini - giusto - roma

? #Denis: "#Gasperini è l’uomo giusto per la #Roma. #Dybala? Con lui può fare la differenza" #ASRoma Vai su X

Denis: “Gasperini uomo giusto per la Roma. Dubbi su Dybala, Soulé sarà fondamentale”; Reggina, Denis: Esperienza bellissima, è stato giusto andare in serie B; Denis: “Gasperini uomo giusto per la Roma, tira fuori il meglio dai suoi giocatori” - AS Roma news, calciomercato e ultime notizie h24.

Denis: “Gasperini uomo giusto per la Roma. Dubbi su Dybala, Soulé sarà fondamentale” - German Denis, ex attaccante dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport per parlare di Gasperini e della sua nuova avventura con la Roma. Si legge su msn.com

Denis: “Gasperini non si fa condizionare dai nomi. Soulé sarà fondamentale per lui” - Soulé sarà fondamentale per lui” dal blog Roma news L'articolo Denis: “Gasperini non si fa condizionare dai nomi. Da msn.com