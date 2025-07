Tutto facile per Sinner all’esordio a Wimbledon | battuto Nardi in tre set

Jannik Sinner apre con stile il suo cammino a Wimbledon, confermando le aspettative e lasciando il segno con una vittoria convincente in tre set. In meno di due ore, il talento italiano dimostra tutta la sua classe superando Luca Nardi nel primo turno. La partita, iniziata equilibrata, si trasforma nel secondo set, aprendo la strada al dominio del numero uno al mondo. Ora, l’attenzione si sposta agli appuntamenti successivi, con Sinner pronto a fare spettacolo sull’erba londinese.

Tutto come da pronostico. Jannik Sinner comincia come meglio non poteva il proprio cammino a Wimbledon, rimane in campo meno di due ore e batte Luca Nardi per 3-0 (6-4, 6-3, 6-0). Una partita equilibrata soltanto nella prima parte del primo set. Poi il break nel decimo game e da lì è dominio del numero uno al mondo. Un’ora e 49 minuti di partita, il tempo di prendere confidenza con l’erba londinese e stravincere il derby italiano contro il malcapitato Luca Nardi. Solo sette i game concessi dall’altoatesino, di cui soltanto tre dal 4-4 del primo ste. Adesso Sinner affronterĂ Aleksandar Vukic al secondo turno: l’australiano ha sconfitto Chun Hsin Tseng all’esordio per 3-1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tutto facile per Sinner all’esordio a Wimbledon: battuto Nardi in tre set

