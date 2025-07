Bernardeschi dice addio al Toronto Ora inizia una nuova sfida | sta per ritornare in Serie A

Federico Bernardeschi saluta Toronto FC con gratitudine e si prepara a scrivere un nuovo capitolo in Italia. Dopo un’esperienza memorabile negli Stati Uniti, il talento italiano si avvia verso la Serie A, con il Bologna in pole position per accoglierlo. La sua determinazione e passione sono pronti a infiammare il prossimo capitolo della sua carriera: scopriamo insieme cosa riserva il futuro per l’ex campione azzurro.

Federico Bernardeschi ha ufficializzato il suo addio: "Toronto FC, MLS: grazie per questa straordinaria avventura". Ora è un giocatore svincolato, ma non per molto: "Ora inizia un nuovo viaggio per me. Un nuovo capitolo, una nuova sfida". L'accordo col Bologna è a un passo.

