L'Italia potrebbe trarre spunto dalla Francia, dove il divieto di fumare nelle zone pubbliche più frequentate sta generando discussioni accese. Mentre alcuni applaudono questa misura per tutelare la salute e l'ambiente, altri la trovano eccessiva o ridicola. Damien Dupois, ad esempio, si ferma a riflettere prima di accendere una sigaretta sulla spiaggia di Le Porge. La questione del fumo pubblico divide e invita a un confronto sulla convivenza civile e il rispetto degli spazi condivisi.

"Non possiamo fumare nei parchi, sulle spiagge e tutto il resto: lo trovo ridicolo", dice Damien Dupois, mentre fuma una sigaretta prima di mettere piede sulla spiaggia di Le Porge, in Gironda. Il fumo è ora ufficialmente vietato sulle spiagge, nei parchi, sotto le pensiline degli autobus e vicino alle scuole in tutta la Francia, a seguito della pubblicazione di un nuovo decreto governativo, una decisione che sta suscitando reazioni contrastanti lungo la costa.

