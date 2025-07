Elice lutto cittadino per l’ultimo saluto a Roberto D’Alessio

La comunità di Elice si unisce nel dolore per la tragica perdita di Roberto D’Alessio, un giovane di soli 28 anni. Martedì 1° luglio, in segno di rispetto e solidarietà, è stato proclamato il lutto cittadino, che culminerà con i funerali nella chiesa di Sant’Agnello alle 16:30. Un momento di profonda commozione e vicinanza, per onorare la memoria di Roberto e condividere il dolore di familiari e amici.

La comunità di Elice si stringe intorno ai familiari di Roberto D’Alessio, il giovane di 28 anni tragicamente scomparso in un incidente stradale. Nella giornata di martedì 1° luglio è stato proclamato il lutto cittadino in concomitanza con i funerali, che si terranno alle ore 16:30 nella chiesa di Sant’Agnello. La decisione è stata ufficializzata dal sindaco Gianfranco De Massis, che ha voluto esprimere, a nome dell’amministrazione comunale, la vicinanza alla famiglia e il cordoglio di tutta la cittadinanza per questa perdita improvvisa. L’invito del primo cittadino è rivolto a istituzioni, attività commerciali e residenti affinché, ognuno secondo la propria sensibilità, partecipi al momento di raccoglimento e rispetti il dolore dei familiari. 🔗 Leggi su Citypescara.com

