Onu | budget all' Iran dovrà raddoppiare dopo la guerra con Israele

Dopo il conflitto tra Iran e Israele, le Nazioni Unite si preparano a raddoppiare il loro budget per gli aiuti umanitari e lo sviluppo, sottolineando l'importanza di mantenere la neutralità e l'assistenza senza implicazioni politiche. Stefan Priesner, coordinatore ONU in Iran, evidenzia come la priorità resti l'assistenza alle popolazioni colpite. Una sfida cruciale che richiede solidarietà internazionale e azioni immediate per alleviare le sofferenze dei civili.

Milano, 1 lug. (askanews) - Il più alto funzionario delle Nazioni Unite in Iran afferma che il bilancio dell'organizzazione per gli aiuti umanitari e allo sviluppo dovrà essere "raddoppiato" dopo la guerra con Israele. "Speriamo che sappiate che la questione degli aiuti umanitari e dello sviluppo è slegata da altre questioni", afferma Stefan Priesner, coordinatore residente delle Nazioni Unite in Iran. "Il nostro budget dell'anno scorso è stato di circa 75 milioni di dollari USA, 50 milioni per la crisi dei rifugiati, che richiede sempre una maggiore condivisione degli oneri da parte della comunità internazionale per consentirci di sostenere maggiormente questa questione, e circa 25 milioni per il programma di sviluppo", ha sottolineato Priesner. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Onu: budget all'Iran dovrà raddoppiare dopo la guerra con Israele

