Ginnastica ritmica Sofia Raffaeli e Claudia Mancinelli si separano | cosa c’è dietro alla scelta

Roma, 1 luglio 2025 – Un capitolo entusiasmante si chiude per la ginnastica ritmica italiana. Sofia Raffaeli e Claudia Mancinelli, coppia di successo e simbolo di determinazione, si separano dopo aver portato a casa il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, un traguardo storico. La loro scelta, sorprendente ma carica di significato, apre nuove strade e sfide. Ma cosa ha spinto questa decisione? Scopriamolo insieme.

Roma, 1 luglio 2025 – Si dividono le strade di Sofia Raffaeli e Claudia Mancinelli, un binomio vincente arrivato al capolinea. Dopo aver conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 – prima medaglia dell'Italia nella ginnastica ritmica a livello individuale – la ginnasta delle Fiamme Oro e la sia allenatrice iniziano due nuovi percorsi professionali separati. Un annuncio a sorpresa arrivato dalla 'Federazione ginnastica italiana'. L'allenatrice ricoprirà il ruolo di responsabile del Centro di attività territoriale di Roma, mentre la giovane promessa della ritmica andrà all' Accademia Internazionale di Desio dove si lavorerò sodo per affrontare due sfide molto importanti per la sua carriera: la Coppa del Mondo di Milano a luglio e il Mondiale di Rio de Janeiro a fine agosto.

