Da giugno 2026 le lavoratrici potranno conoscere l' ammontare degli stipendi dei colleghi maschi verificando così se subiscono il divario salariale e quantificarlo con precisione

una nuova legge rivoluzionaria. A partire da giugno 2026, le lavoratrici avranno il diritto di conoscere l’ammontare degli stipendi dei colleghi maschi, potendo così verificare e quantificare con precisione il divario salariale di genere. Questa innovazione rappresenta un passo importante verso la trasparenza e l’uguaglianza sul posto di lavoro, portando finalmente alla luce una realtà finora nascosta.

L a consapevolezza del divario salariale di genere (o gender pay gap) è ormai radicata nella società europea, ma se il fenomeno generale è noto, le donne guadagnano mediamente il 13% in meno degli uomini, rimane impossibile per la singola dipendente verificare quanto sia questa disparità e se la riguardi personalmente. Un’opacità questa, che ha caratterizzato per decenni le politiche retributive aziendali, ma che sta per essere spazzata via da una rivoluzione normativa che obbligherà le aziende alla trasparenza salariale. Disparità di salario tra maschi e femmine: l’esperimento con i bambini X Leggi anche › Le donne guadagnano in media un euro in meno ogni ora. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Da giugno 2026, le lavoratrici potranno conoscere l'ammontare degli stipendi dei colleghi maschi, verificando così se subiscono il divario salariale e quantificarlo con precisione

