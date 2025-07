IL NIBBIO | il film che racconta la tragica storia del rapimento di Giuliana Sgrena in Iraq

Dal 16 giugno 2025, su Netflix arriva "Il Nibbio", un film che cattura l’intensità e il sacrificio degli ultimi 28 giorni di Nicola Calipari, l’alto dirigente del SISMI che ha dato la vita per salvare Giuliana Sgrena durante il suo rapimento in Iraq. Diretto da Alessandro Tonda e interpretato magistralmente da Claudio Santamaria e Sonia Bergamasco, questa pellicola porta lo spettatore nel cuore di una delle vicende più drammatiche della storia recente italiana. Una storia di coraggio e umanità da non perdere.

Dal 16 giugno 2025 è disponibile su Netflix il film Il Nibbio, diretto da Alessandro Tonda, con protagonisti Claudio Santamaria e Sonia Bergamasco. La pellicola ripercorre gli ultimi 28 giorni di vita dell’alto dirigente del SISMI Nicola Calipari, che ha sacrificato la sua esistenza per salvare quella della giornalista italiana Giuliana Sgrena, rapita in Iraq nel 2005. La Trama. Iraq 2005. La seconda guerra del Golfo è al suo secondo anno di svolgimento e la situazione nel paese è molto tesa. La giornalista pacifista de Il Manifesto, Giuliana Sgrena (Sonia Bergamasco), si trova a Baghdad per intervistare i profughi sia per sapere delle loro condizioni, sia per indagare su presunte bombe antiuomo che si stanno usando nel conflitto. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - IL NIBBIO: il film che racconta la tragica storia del rapimento di Giuliana Sgrena in Iraq

