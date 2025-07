Borsa | Europa in calo Milano -0,4%

Le borse europee chiudono in rosso, confermando un mercato segnato da incertezze e pressioni. Milano si attesta in calo, con il settore bancario e Leonardo tra i più penalizzati, mentre spiccano le performance positive di Enel e Brunello Cucinelli. La giornata riflette un’Europa insidiata da volatilità e sfide globali, ma anche da opportunità emergenti. Scopriamo insieme cosa muove i mercati e quali trend si delineano per le prossime settimane.

Prosegue in calo, dopo l'avvio incerto di Wall Street, la seduta per le Borse in Europa. Milano, appesantita dalle banche e da Leonardo (-3,5%) prosegue in calo, con il Ftse Mib che cede lo 0,4 per cento. Parigi lascia lo 0,49%, Francoforte lo 0,77%, Londra ha invece quasi azzerato il calo (-0,01%). Sul listino milanese si mette in evidenza Enel (+2,18%) e corre Brunello Cucinelli (+2,8%); tra i peggiori Mediobanca (-3,19%) e Mps (-2,13%).

Rendimenti in calo in Europa, spread al di sotto dei 100 punti per la prima volta dal settembre 2021 - I rendimenti dei bond in Europa sono in calo, con lo spread tra i titoli di stato decennali tedeschi e italiani sceso sotto i 100 punti per la prima volta dal settembre 2021.

