Malpensa parte il volo diretto tra Milano e Hanoi di Vietnam Airlines

Un nuovo capitolo si apre per Malpensa: Vietnam Airlines inaugura il primo volo diretto tra Milano e Hanoi, rafforzando la presenza italiana nel cuore del Sud-Est asiatico. Con tre frequenze settimanali, questa connessione apre nuove opportunità di business e turismo, consolidando il ruolo strategico di Sea nel potenziamento della connettività internazionale. Armando Brunini sottolinea come il mercato asiatico sia sempre più cruciale per il network globale. Una mossa che promette di aprire porte e creare straordinarie possibilità di crescita.

La compagnia di bandiera apre il primo collegamento dall'Italia e amplia il network europeo. Tre i collegamenti andata e ritorno a settimana. Armando Brunini: "Marcato asiatico sempre più importante per Sea che punta a potenziare la connettività di qualità sul lungo raggio".

