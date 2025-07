caldo forte a napoli in aumento agli accessi al pronto soccorso

L'ondata di caldo a Napoli sta mettendo a dura prova residenti e strutture sanitarie, con un aumento preoccupante degli accessi al pronto soccorso presso l'ospedale Cardarelli negli ultimi dieci giorni. La città si trova di fronte a un vero e proprio allarme sanitario, mentre è fondamentale adottare tutte le precauzioni necessarie per tutelare la salute pubblica. È il momento di agire per contrastare gli effetti di questa ondata di calore record.

