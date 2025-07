La Supercoppa italiana si giocherà a dicembre

L'attesa cresce per la prossima Supercoppa italiana, in programma a dicembre con le semifinali il 18-19 e la finale il 22. Un evento che promette emozioni e sorprese, con location ancora da definire tra Gedda e Riyadh, a seconda della decisione dei sauditi. Nel frattempo, si valutano anche possibili cambiamenti per la finale di Coppa Italia, lontano da Roma, aprendo nuovi scenari per il calcio italiano.

La prossima Supercoppa italiana si giocherà nel mese di dicembre. Il 18-19 le semifinali e il 22 la finale. Lo ha confermato il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli al termine dell’assemblea odierna a Milano. “Non sappiamo se a Geddah o a Riyadh. La scelta spetta ai sauditi”, ha spiegato Simonelli. Simonelli: “Si valuta finale Coppa Italia lontano da Roma” . Il presidente della Lega Serie A ha parlato anche della finale di Coppa Italia a Roma. “Le date sono obbligate sia per noi che per il tennis al Foro Italico, in base anche ai calendari internazionali dei vari sport. Dispiace che le cose si accavallano, ma nel caso potremmo prendere in considerazione di giocare la finale a Milano o un’altra sede”, ha detto Simonelli interpellato a proposito delle criticità relative alla concomitanza della finale di Coppa Italia a Roma con gli Internazionali d’Italia al Foro Italico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - La Supercoppa italiana si giocherà a dicembre

In questa notizia si parla di: supercoppa - italiana - giocherà - dicembre

Inter, altro traguardo. C’è la qualificazione alla Supercoppa Italiana 2026! - L'Inter festeggia un'importante vittoria contro il Torino, chiudendo la partita con un 2-0 che garantisce la qualificazione alla prossima Supercoppa Italiana.

Supercoppa Italiana, le date ufficiali della final four: si giocherà a dicembre ? #milanpress Vai su X

La Finale di Supercoppa Europea tra PSG-Tottenham si giocherà Italia e sarà Udine a ospitare questo evento internazionale. Vai su Facebook

La Supercoppa italiana si giocherà a dicembre - LaPresse; Supercoppa Italiana 2025, Simonelli: Si giocherà in Arabia dal 17 al 22 dicembre; Supercoppa Italiana 2025, ufficiali le date. Simonelli: Si giocherà in Arabia dal 17 al 22 dicembre.