Dal blockchain al quantum computing a Napoli il futuro delle tecnologie emergenti

Dal blockchain al quantum computing, Napoli si conferma come fucina di innovazione e futuro. Torna NapulETH Open Village, l’evento internazionale che trasforma la città in un laboratorio mediterraneo di tecnologia e cultura. Dopo il grande successo della prima edizione, con oltre 900 partecipanti, il 2025 promette ancora più stimoli e connessioni, dal 15 al 19 luglio nella suggestiva Villa Doria. Un’occasione unica per scoprire le frontiere delle tecnologie emergenti e plasmare il domani.

Torna NapulETH Open Village, l’evento internazionale che mette Napoli al centro dell’innovazione globale e come laboratorio mediterraneo di futuro, dove il dialogo tra discipline, culture e generazioni diventa strumento di crescita condivisa. Dopo il successo della prima edizione, che ha raccolto oltre 900 partecipanti tra sviluppatori, investitori, studenti e aziende, l’edizione 2025 si svolgerà dal 15 al 19 luglio nella suggestiva Villa Doria D’Angri, sede storica dell’Università Parthenope, sita in via Francesco Petrarca, 80, a Napoli. L’obiettivo di NapulETH è quello di trasformare il Sud Italia in un punto di riferimento per l’innovazione tecnologica, un luogo in cui giovani talenti, aziende e istituzioni possano incontrarsi, creare sinergie e costruire futuro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: napoli - blockchain - quantum - computing

