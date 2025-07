Napoli con la tecnica del finto parente raggirava vittime anziane | arrestato truffatore

Napoli, con la tecnica del finto parente, un truffatore ha raggirato anziane vittime fingendosi il loro figlio o nipote e chiedendo denaro per risarcire falsi incidenti stradali. Con un inganno astuto, ha accumulato oltre 10mila euro in contanti e gioielli dal valore di più di 3.500 euro. La sua truffa è stata scoperta e lui è stato arrestato, ma la sua vicenda mette in luce un pericolo ancora presente nel cuore della città.

Napoli. Traeva in inganno le vittime, tutte anziane, fingendosi il figlio o nipote, e chiedendo loro soldi per risarcire fantomatici incidenti stradali. Con questa tecnica un truffatore, raggiunto da ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, avrebbe fruttato 10mila euro in contanti e gioielli dal valore di oltre 3500 euro.

