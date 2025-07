Armi a Tel Aviv passando per la Lombardia | l'Italia esporta componenti militari a Israele eludendo i controlli

Un’indagine esclusiva di Altreconomia getta luce su un articolato sistema che, passando per la Lombardia e il porto di Ravenna, permette all’Italia di esportare componenti militari a Tel Aviv eludendo i controlli. Una rete complessa di aziende e operazioni bancarie avrebbe aggirato la legge 185/90, alimentando il settore della difesa israeliano. Scopri come questa movimentata vicenda mette in discussione controlli e trasparenza nel nostro paese. Continua a leggere.

Una rete di aziende e operazioni bancarie avrebbe aggirato la legge 18590 per far arrivare in Israele componenti destinati all’industria militare. Lo rivela un'approfondita inchiesta della rivista Altreconomia, che parte da un carico sequestrato nel porto di Ravenna. Sotto la lente degli inquirenti: imprese lombarde, istituti di credito e i controlli doganali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Armi a Tel Aviv passando per la Lombardia: l'Italia esporta componenti militari a Israele eludendo i controlli; La guerra passa anche dai porti. Dal Rearm europeo ai piani Nato, con il controllo israeliano; Suonano le sirene in Israele. In arrivo droni e missili dall'Iran - Suonano le sirene.

Israele, M5S: Tajani chiarisca su forniture pezzi carri armati e materiale esplosivo e radioattivo - "Il ministro Tajani venga al più presto in Parlamento a fornire spiegazioni sulle clamorose rivelazioni della rivista Altraeconomia su forniture illegali di componenti per i carri armati ... Da agenziastampaitalia.it

Da dove vengono, come viaggiano e chi rifornisce di armi Israele? - Ecco tutto quello che non sapete sugli accordi tra le aziende europee, l’Italia e il governo israeliano. Scrive tpi.it