Ora Piaggio batte bandiera turca La svolta Baykar tra rilancio e sfide industriali

Il passaggio dell’azienda ligure sotto la bandiera turca di Baykar segna una svolta decisiva per Piaggio Aerospace, pronta a rilanciare il suo patrimonio aeronautico con un piano ambizioso. Tra nuovi modelli, innovativi droni e un centro di manutenzione europeo, il futuro si prospetta ricco di sfide e opportunità. Questa evoluzione strategica potrebbe cambiare le regole del settore, aprendo prospettive sorprendenti per l'industria aeronautica italiana e internazionale.

Rilancio del bimotore executive P.180 Avanti, produzione dei droni TB3 e Akinci, creazione di un centro di manutenzione aeronautica di livello europeo per motori e cellule. Sono questi i punti principali del piano industriale di Piaggio Aerospace sotto la gestione Baykar, definito “ambizioso” e sostenuto dagli “investimenti strategici necessari a stabilizzare e far crescere l’azienda”, per ora non quantificati. Il passaggio dell’azienda ligure alla società turca è diventato definitivo ieri, cinque mesi dopo la firma del contratto preliminare avvenuta il 27 gennaio 2025. In mezzo, l’accordo che conclude ben sette anni di amministrazione straordinaria ha raccolto l’autorizzazione del Consiglio dei ministri, titolare della golden power sulle imprese nei settori strategici. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Ora Piaggio batte bandiera turca. La svolta Baykar tra rilancio e sfide industriali

In questa notizia si parla di: piaggio - turca - baykar - rilancio

L’acquisizione di #PiaggioAerospace da parte della società turca #Baykar, autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito della normativa #GoldenPower, è un passaggio strategico per il #rilancio di uno dei marchi storici dell’industria #aero Vai su X

Ora Piaggio batte bandiera turca. La svolta Baykar tra rilancio e sfide industriali; Piaggio Aerospace ceduta alla turca Baykar per il rilancio. Il ministro Urso: occasione per l’industria italiana ed europea; Piaggio Aero passa a Baykar, Urso: Momento storico per rilancio azienda.

Ora Piaggio batte bandiera turca. La svolta Baykar tra rilancio e sfide industriali - 180 Avanti, produzione dei droni TB3 e Akinci, creazione di un centro di manutenzione aeronautica di livello europeo per motori e cellule. Si legge su formiche.net

Piaggio Aerospace ceduta alla turca Baykar per il rilancio. Il ministro Urso: occasione per l’industria italiana ed europea - Confermata la prospettiva di un incremento dell’organico in linea con l’espansione delle attività produttive ... Segnala milanofinanza.it