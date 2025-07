Calciomercato Verona quale sarà il futuro del portiere Montipò? Ecco il piano dei gialloblu

Il calciomercato Verona si accende con un interrogativo che tiene i tifosi sul filo: quale sarà il destino di Montipò? Il portiere, simbolo delle battaglie salvezza gialloblù, potrebbe cambiare aria questa estate, aprendo nuovi scenari per il futuro del club. La strategia dei gialloblù si fa più chiara: mantenere equilibrio tra conferme e investimenti mirati. Ma quali decisioni prenderanno le parti? Restate sintonizzati per scoprire il piano dei veneti.

Calciomercato Verona: futuro incerto per Montipò, possibile cessione in estate. La situazione dei gialloblu Il Calciomercato Verona si apre con una questione delicata tra i pali: il futuro di Lorenzo Montipò è tutt’altro che definito. Il portiere, protagonista negli ultimi anni delle difficili lotte salvezza dell’Hellas, potrebbe dire addio già in questa finestra estiva. Nonostante . 🔗 Leggi su Calcionews24.com